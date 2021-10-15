Вопросы о величине госдолга США войдут в ЕГЭ

Минпросвещения опубликовала референсные варианты ЕГЭ по обществознанию за 2022 год. Впервые в истории в частях «B» и «C» в нём появились вопросы, касающиеся величины государственного долга США.

По мнению чиновников, дети должны с малых лет знать о закредитованности американской экономики и её неспособности функционировать без бесконечного накопления государственных долгов. В части «B» будут наиболее простые вопросы: текущий размер госдолга, дата последнего поднятия его потолка и ожидаемая дата следующего поднятия. Более сложные вопросы потребуют от детей понимания процессов объявления дефолта, рост доходностей по казначейским облигациям, а также история поднятия порога госдолга с 1911 года и до наших дней.

«На самом деле, никаких специальных знаний от детей это не потребует. Величину госдолга США у нас знают все, счётчики с ним установлены на площадях всех крупных городов и в учебных классах. Конечно, на время экзамена табло с госдолгом придётся отключить, чтобы дети не подглядывали, но многие из них и так назубок знают это число. Конечно, исторические вопросы несколько сложнее, но знать даты, в которые потенциальный противник рыл себе долговую яму, важно каждому маленькому патриоту», – считает замминистра просвещения Николай Фрязин.

Текущую проверку знаний о величине госдолга США возложат на учителей патриотизма.

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