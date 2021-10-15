Поймать меня не получится! – Личное мнение

Поняв, что от заявлений мужа нет никакого толка, Ксения Собчак впервые с момента аварии дала видеокомментарий произошедшего.

Поймать меня не получится, заявила бывшая телеведущая публичной трансляции. Я не спасатель, у меня болит голова.

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Это очень хорошо, что Ксения наконец-то высказалась и озвучила свою позицию. И — да, я верю, что Собчак действительно искренне не понимает, какие к ней вообще могут быть претензии.

Травят, подонки, несчастную пострадавшую!

Беда нашего общества в том, что некоторые его члены считают себя равнее других. Ну, как у Оруэлла, помните? Все равны, но некоторые равнее.



Фото: Соцсети

Так вот те, кто равнее, могут себе позволить плевать на тех, кто, по их мнению, не равен им.

Стоят люди в пробке? Ничего, пусть постоят! А я включу мигалку — мне домой надо. Мигалки запретили? Так ничего, вон — встречка свободна! Самолёты сейчас пассажиров не ждут, мне — надо, а то муж на презентацию без меня сбежит и неизвестно, на кого там смотреть будет!

Сколько я видела таких ситуаций, когда все едут по правилам. А потом кто-то по обочине обгоняет поток и пытается втиснуться первым. И пробка стоит дольше, и люди теряют больше времени — и ладно бы, только время они теряли, а то ведь теряют и жизни, когда кому-то нужно быстрее.

Это такое мировоззрение — вы, быдло, потерпите. А я, элита, тороплюсь.

Собчак, страдая сейчас на камеру, рассказывает, какие удивительные подонки её травят, и что она могла сделать после аварии. Вместе с тем, ни слова о том, что аварии-то не должно было быть.

Конечно же, Собчак должна была остаться на месте трагедии. Помочь, чем могла, пострадавшим. Вызвать вертолёт, чтобы быстрее доставить их в больницу. Дать показания полиции. Опоздать, в конце концов, на самолёт — хотя бы из уважения к людям.

Но всё это ерунда, в сравнении с главным. А главное не то, что произошло после аварии. Вопросы к тому, что было до неё.

К сожалению, этого вопроса ни Ксения, ни ей подобные понять не могут.

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