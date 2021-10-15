 

Молдова ратифицировала Стамбульскую конвенцию

15.10.2021, 13:56, Новости дня
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Ратификацию поддержали 54 депутата от партии “Действие и солидарность”. Депутаты от Блока коммунистов и социалистов перед голосованием покинули зал в знак протеста. Представители партии “Шор” проголосовали против ратификации.

Социалист Григорий Новак предложил исключить вопрос о ратификации конвенции из повестки дня, но большинство депутатов не поддержало его.

“Перед голосованием за ратификацию Новак предложил поправку, которую парламентское большинство тоже не поддержало. Тогда Новак сообщил, что фракция покидает заседание, чтобы не участвовать в “этом позорном действии”, – отметили журналисты.

Контекст:

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле. На сегодня документ ратифицировали 34 страны. Среди тех, кто не ратифицировал, – Великобритания, Чехия, Венгрия, Болгария, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Словакия и Украина.

В конце прошлого года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в 2020 году в Украине вырос уровень домашнего насилия из-за безработицы, самоизоляции и по другим причинам. Она призвала Украину и ООН ускорить ратификацию Стамбульской конвенции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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