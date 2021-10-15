 

“Какой противный голос”, “Оглушил”, “Это шедевр”. Галкин показал, как на самом деле поет Басков под аккомпанемент Пугачевой

15.10.2021, 13:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Николай и Алла. Дорогой друг мой, Николай Басков! Счастлив тебя поздравить! Мы тебя обожаем всей семьей! Желаю тебе, чтобы голос летел, жизнь била ключом, а ты был, как всегда, мудр и весел!” – написал Галкин.

Шоумен опубликовал редкие кадры совместного выступления Баскова и своей жены – певицы Аллы Пугачевой, снятые в январе 2012 года.

“Мы в гостях у наших близких друзей. Николая попросили спеть, а Алла взялась подыграть. Учитывая, что репетиций не было, получилось прекрасно”, – отметил он.

View this post on Instagram

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

“Оглушил”, – отметила подписчица svet_lana_plot_13.

“Какой противный голос”, – заявила cool.sokolovadina.

“Басков – это шедевр”, – написала gorodechnaitana.

Контекст:

Николай Басков родился 15 октября 1976 года в Москве. Он эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий, кандидат искусствоведения и профессор.

Басков – обладатель званий Народный артист Украины (2004), Мастер искусств Республики Молдова (2007), Народный артист РФ (2009).

В дискографии певца девять альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.05 / Европейский вещательный союз приостановил членство белорусского БТРК

14.12 / “Юридически ничтожное решение”. В МИД Украины прокомментировали продажу винзавода “Массандра” в Крыму

13.08 / Представители стран ЕС в Минске возложили цветы на месте гибели участника протестов

27.05 / Чемпионат Европы по велотреку в Минске отменен

20.08 / «Калашников» создал электроверсию мотоцикла ИЖ-49

01.01 / Ломаченко назвал соперника, с которым хотел бы выйти на ринг

25.10 / Азербайджан заявил об уничтожении шести систем С-300 ВС Армении в Карабахе

10.08 / В Минобрнауки выразили готовность скорректировать рекомендации по вакцинации от COVID

05.09 / Киев выразил уверенность в способности Байдена «долететь до середины Днепра»

05.07 / В Кривом Роге в железорудной шахте погиб рабочий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика