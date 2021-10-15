 

“Упражнение реально сложное”. 54-летний “танцующий миллионер” Вакки показал энергичный танец, стоя на полу в позе планки

15.10.2021, 13:56, Новости дня
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“Я попыталась сделать – это упражнение реально сложное”, – оценили ролик Вакки его фолловеры.

“Ух ты, потрясающий вид. Вашей жене повезло, что вы такой спортивный и энергичный”, – написали подписчики.

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Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Контекст:

Вакки известен как “танцующий миллионер” благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписан 21 млн человек.

С 2018 года он состоит в отношениях с 26-летней венесуэльской моделью Шэрон Фонсекой. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема. У ребенка выявили патологию. “Блу родилась с “волчьей пастью”. Мы счастливы, что у нашей девочки есть прекрасная команда медиков и они смогут помочь ей жить совершенно нормальной жизнью”, – написал он тогда. В апреле 2021 года ребенка прооперировали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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