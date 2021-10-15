В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с талибами в Москве

Президент Владимир Путин не планирует встречаться с талибами (движение «Талибан» запрещено в РФ), которые в октябре должны прибыть в Москву на консультации.

«Нет», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, планируется ли встреча Путина с представителями талибов.

Напомним, в сентябре Песков, говоря о возможности приглашения талибов в Москву, заявил, что в Кремле наблюдают, что в данный момент делают талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России), а также отслеживают то, какую окончательную структуру примет власть в Афганистане.