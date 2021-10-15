МКС потеряла ориентацию при тесте двигателей «Союза» для возвращения «киноэкипажа»

Международная космическая станция (МКС) потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей пилотируемого корабля «Союз МС-18», на котором будет возвращаться «киноэкипаж», следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.

«Нам пришло аварийное сообщение от коллег (с американского сегмента станции) – потеря ориентации», – передает РИА Новости сообщение специалисту подмосковного Центра управления полетами космонавта Антона Шкаплерова.

«Это мы тест СУД (система управления движением) номер 2 (корабля «Союз МС-18») проводили», – ответил специалист.

На корабле «Союз» перед возвращением на Землю обычно проводится тест СУД с включением двигателей.

«Мы подтверждаем, что перешли на двигатели (российского сегмента для управления ориентацией станции). Вы, вероятно, видите это. Мы также подтверждаем, что начали маневр по переводу обратно (станции в штатную ориентацию)», – сообщил экипажу специалист хьюстонского Центра управления полетами.

Ранее военные и Росавиация завершили разведку районов посадки «Союза» с «киноэкипажем».