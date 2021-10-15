 

Бизнесмена Быкова заподозрили в новых преступлениях

15.10.2021, 13:46, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПротив красноярского предпринимателя Анатолия Быкова, осужденного за организацию убийств, возбудили новое дело в подстрекательстве к убийству, сообщил Следственный комитет.

«По версии следствия, в 1998 году по указанию Анатолия Быкова, желавшего поддержать и повысить свой авторитет среди лидеров и членов организованных преступных групп и иных лиц, имеющих отношение к криминальной среде Красноярского края, члены одной из находящихся в его подчинении организованной преступной группы совершили убийство 48-летнего жителя Красноярска, знакомого Анатолия Быкова, расстреляв вблизи его дома, после чего скрылись с места преступления», – сообщается на сайте ведомства.

На данный момент по делу проводятся следственные действия по выяснению всех обстоятельств произошедшего. Также в производстве находятся уголовные дела по обвинению бизнесмена в совершении других преступлений, по ним расследование также продолжается.

В сентябре Быкова признали виновным в организации в 1994 году убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова, его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству и покушению. Также его обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Проведение следственных действий по делу Быкова было завершено в сентябре 2020 года, и с того момента до 25 декабря 2020 года Быков и его защитники знакомились с материалами уголовного дела, содержащимися в 19 томах. 21 января расследование дела было завершено.

Следствие считает, что в первой половине 1994 года у 23-летнего члена возглавляемой Быковым группировки Александра Наумова произошел с ним конфликт из-за несправедливого, по мнению Наумова, распределения доходов.

Через некоторое время перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Как полагает следствие, бизнесмен предположил, что это сделали Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить.

Совершение преступления он поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову и членам возглавляемой им банды Сергею Бакурову и Владимиру Чучкову. Некоторое время исполнители следили за жертвами, и 24 июля 1994 года, когда Наумов и Войтенко на автомобиле двигались по территории Свердловского района краевого центра, Бакуров и Чучков расстреляли их из автомата и пистолета.

Следователям удалось привлечь к уголовной ответственности Бакурова, который ранее был приговорен к пожизненному лишению свободы, и Чучкова, которому заочно предъявлено обвинение, он находится в розыске.

Также следователям удалось доказать вину одного из организаторов убийства Татаренкова, который был приговорен к 13 годам лишения свободы и уже отбыл наказание за это преступление. Кроме того, следствием были получены показания Татаренкова и Бакурова о том, что одним из организаторов двойного убийства является Анатолий Быков.

31 августа присяжные признали бизнесмена Быкова виновным в организации убийств.



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