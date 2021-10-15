 

Четыре жены, роман с Лялей Черной и пьянство: как жил балагур Евгений Весник

15.10.2021, 13:26, Разное
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Российский актер Евгений Весник, известный своими ролями в фильмах “Приключения Электроника”, “Мастер и Маргарита” и других картинах, скончался больше 12 лет назад. Артист никогда не был жгучим красавцев, но покорял зрителей своим обаянием. Это же оружие Весник использовал для завоевания женщин.

Уже в 14 лет Евгений остался сам по себе. После того как его отца репрессировали, а мать увезли в лагерь жен изменников родины, Весник почти попал в специальный детский дом. Однако ему удалось сбежать из машины по пути в учреждение. Дальше мальчику помог всесоюзный староста Михаил Калинин

Весник стал жить в родительской квартире, устроился подсобником и связался с плохой компанией. Из жизни хулигана и воришки его вытащил драмкружок, а потом и Щепкинское училище.

В жизни артиста было много женщин. В первый раз он женился еще будучи студентом на Клавдии Шинкиной, но этот брак быстро распался. После Весник страстно влюбился в Лялю Черную, известную ролями в цыганских романсах. Однако во второй раз актер женился не на ней, а на Нике Демидовой, которая работала гримером и позже родила ему сына. Супруги развелись спустя семь лет, когда Демидова закрутила роман с футболистом Александром Прохоровым.

Вскоре после расставания со второй женой, Весник встретил третью. От Галины Зенкиной у Евгения родился второй наследник Антон. По словам сына, в браке с его матерью, который просуществовал меньше года, отец сильно пил и тратил на это много денег.

В 1960 году актер наконец остепенился и встретил свою последнюю любовь
— бывшую супругу фронтового товарища Нонну Каменеву. С ней Весник прожил вместе больше 40 лет. Евгений, старший сын актера, рассказал, что Нонна старалась оградить супруга от гулянок, друзей и даже от родных наследников. Хотя артист, в свою очередь, прекрасно относился к ее дочери от первого брака.

“Следила за его питанием. Тем самым лет 10-15 жизни ему прибавила”, – рассказал Евгений



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