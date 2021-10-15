 

“Недель 30”: назван срок беременности Медведевой

15.10.2021, 13:26, Разное
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Недавно стало известно, что Ирина Медведева ждет ребенка. О свой беременности она сама сообщила в своем аккаунте в “Инстаграме”. Блондинка поделилась радостной новостью накануне дня Матери.

“Сложно в одежде. Наверное, недель 30. Все еще зависит от емкости таза”, – ответила Анна Марченко на вопрос корреспондента “Дни.ру” о примерном сроке беременности.

Также врач развеял мифы о том, что пол малыша можно определить по животу будущей мамы. Нужно УЗИ для того, чтобы сказать точный ответ.

“Это миф. Бывает, что острый животик, рождается девочка. Это зависит от рецептором и гормонов, которые повышаются”, – поделился информацией гинеколог.

Напомним, что у актрисы уже есть сын. Сейчас она ждет второго ребенка, пол которого пока никто не знает. На фотографии, которую выложила артистка, она стоит напротив зеркала в красивом светлом платье. Блондинка положила руки на живот и посмотрела в сторону.

Поклонники под постом отставили огромное количество приятных комментариев. Подписчики поздравили своего кумира с такой прекрасной новостью и пожелали здоровья маме и малышу.

“Какое счастье! Поздравляю от всей души!”, “Рада за Вас”, “какая прекрасная новость”, “Много радости от волшебного состояния”, – не смогли сдержать эмоций пользователи социальной сети.



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