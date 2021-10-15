 

Тыквенные семечки: польза и вред

15.10.2021, 13:02, Новости дня
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Тыквенные семечки содержат витамины А, В, Е и РР, являются кладезем железа, цинка, магния, марганца и меди. Они способствуют омоложению кожи, оздоровлению ногтей и волос, улучшению их внешнего вида.

Введение семечек тыквы в рацион повышает тонус, иммунитет, способствует насыщению крови кислородом, укрепляет глазную мышцу. Благодаря содержанию в тыквенных семечках жирных кислот Омега-3, они обеспечивают профилактику онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, снижают риск возникновения диабета второго типа, остеопороза и простатита.

Фото: depositphotos.com

Продукт показан людям, придерживающимся диеты, поскольку содержит большое количество растительного белка и помогает нормализовать работу органов пищеварительного тракта. Невзирая на то, что тыквенные семечки – высококалорийный продукт (550 ккал на 100 г), клетчатка, содержащаяся в них, помогает выводить из организма лишнюю жидкость и нивелирует накопление жира.

Полезнее есть именно сырые тыквенные семечки, предварительно высушенные на солнце или в духовке.

Фото: depositphotos.com

Вред семечки могут нанести зубной эмали в случае, если человек раскусывает скорлупу. Поэтому нужно чистить их вручную или с помощью специальных приспособлений. Необходимо помнить, что тыквенные семечки при чрезмерном их употреблении провоцируют накопление солей в суставах. Поэтому не стоит превышать суточную норму в 60 г очищенного продукта.

С какого возраста можно давать детям тыквенные семечки

Детям не следует давать тыквенные семечки до трех лет, сообщает сайт “Деткам Pro”. Для первого прикорма разрешается дать 2-3 очищенных зернышка после завтрака.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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