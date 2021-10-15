 

Путин потребовал от мигрантов знания русского языка

15.10.2021, 12:35, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРусский язык объединяет страны СНГ, мигрантов в РФ очень много, чтобы они легко адаптировались, русский им нужно знать, сообщил президент Владимир Путин.

«Русский язык, который является объединяющей силой, скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ», – передает РИА Новости слова Путина на заседании Совета глав государств СНГ.

Путин отметил, что «все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов работают на территории РФ из стран Содружества».

«И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России. Ну как минимум русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия, понимать, что такое культура России, взаимоотношения между народами России», – подчеркнул президент.

Путин отметил, что это нужно для того, чтобы интегрироваться и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в России.

По словам Путина, РФ на саммите СНГ предложила принять совместное заявление о развитии взаимодействия в сфере миграции.

«Россия выдвинула идею принятия государствами – членами СНГ по итогам нынешнего заседания совместного заявления о развитии взаимодействия в сфере миграции. Это заявление нацеливает наши страны на активизацию работы по гармонизации договорно-правовой базы в области трудового законодательства, подготовки трудовых мигрантов, развитию цифровых платформ для оптимизации процессов трудоустройства», – передает ТАСС слова Путина.

«Для всех это важно», – подчеркнул президент России.



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