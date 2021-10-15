 

Путин предложил странам СНГ принять заявление против попыток вмешательства в выборы

15.10.2021, 12:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссия предлагает на саммите СНГ принять совместное заявление против попыток вмешательства в выборы, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции.

«Хотел бы упомянуть о еще одной инициативе России, а именно – о подготовленном к сегодняшнему саммиту совместном заявлении о защите избирательных прав граждан и гарантиях электорального суверенитета. В этом заявлении страны СНГ выражают приверженность ключевым принципам международного права, касающимся уважения суверенитета независимых государств и невмешательства во внутренние дела, включая избирательные процессы», – передает ТАСС слова Путина.

По его мнению, данная тема актуальна, по сути, для всех стран СНГ. Путин напомнил, что в сентябре в РФ состоялись выборы в Госдуму, отметив, что «голосование прошло в строгом соответствии с законом и при высокой явке избирателей».

«Хочу подчеркнуть, что важно и далее твердо защищать и поощрять реализацию избирательных прав и свобод через поддержку устойчивых демократических институтов и принципа верховенства права. В этой работе готовы к самому тесному сотрудничеству с партнерами по СНГ», – резюмировал Путин.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил о все более напористых попытках Запада вмешиваться в дела России.



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