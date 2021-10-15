 

“Надеюсь на взаимопонимание”: обидевший “вдовьим гробиком” врач просит Пугачеву о прощении

15.10.2021, 12:34, Разное
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На днях врач Илья Бурлаковский дал интервью, в котором немного рассказал про здоровье Аллы Пугачевой. Оказалось, у Пугачевой есть нарушения в работе шейного отдела и формирующийся, так называемый, “вдовий гробик”.

Как раз “вдовий гробик” и стал причиной скандала. Цитата разлетелась по всем СМИ и наделала шумихи. Сегодня Бурлаковский извинился перед певицей и пообещал приехать к ней лично.

“Резонанс был неожиданный, это точно. Некоторые формулировки были избыточно вызывающие, несколько не так все было. Сейчас с моей стороны публикуем извинение и приглашение на правку, предлагаю заехать к ней с цветами, поговорить. Не хотел никак обидеть Аллу Борисовну, надеюсь на взаимопонимание.
“, – дал врач честный комментарий корреспонденту “Дни.ру”.

Несмотря на некрасивую ситуацию, которая произошла из-за интервью, ученый все-таки уверен, что он, правда, сможет помочь супруге Максима Галкина и по собственной методике избавить его от того самого “вдовьего гробика”.

“Проблема, озвученная мной, присутствует. Однозначно очень скованны ее мышцы, нарушено кровоснабжение мозга. Кричать на всю страну, что у Пугачевой “вдовий горбик”, – некрасиво, мягко говоря. Хотели как лучше, ну, и хотим как лучше! Методика, правда, классная. Мы улучшаем качество жизни”, – поделился своими мыслями Илья Бурлаковский.



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