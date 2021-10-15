Химикаты в пластике, игрушке и косметике связали с десятками тысяч смертей в США



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Фталаты — это соли и эфиры фталевой кислоты. Широко используются в промышленности в для придания мягкости, прочности, гибкости и эластичности, пластиковым изделиям, в частности, при изготовлении пищевых контейнеров. Также содержатся в некоторых медицинских изделиях, игрушках, шлангах, косметике, парфюмерии и др. Исследования показали, что фталаты способны ослаблять действие тестостерона, ослабляя функцию мужских половых органов и препятствия развитию вторичных половых признаков.

Ученые из Медицинской школы Гроссмана проанализировали данные 5,3 тысячи американцев 55-64 лет, участвовавших в национальном исследовании здоровья и питания. В частности, специалисты изучили концентрацию фталатов в образцах мочи добровольцев и зафиксировали все случаи смерти в этой когорте. Они также воспользовались данными из базы Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), чтобы оценить экономические издержки ранней смерти в этой возрастной группе.

В результате ученые обнаружили связь между ежедневным воздействием фталатов и преждевременной смертью, в первую очередь от сердечно—сосудистых заболеваний. Кроме того, люди с высоким уровнем фталатов в моче имели больше шансов умереть от любой причине по сравнению со своими сверстниками, у которых концентрация этих веществ была ниже. При этом высокий уровень фталатов не был связан с увеличением риска смерти от онкозаболеваний.

По оценкам ученых, использование фталатов в производстве товаров массового потребления ежегодно приводит к 93-107 тысячам смертей пожилых американцев. Экономический ущерб от этих потерь в совокупности составляет от 40 до 47 миллиардов долларов.

«Это исследование дополняет доказательства о воздействии пластмасс на организм человека и дает обоснования для сокращения или отказа от использования пластмасс», — сообщил ведущий автор исследования Леонардо Трасанде (Leonardo Trasande).

Авторы отметили, что эти данные не показывают прямой причинно-следственной связи между воздействием фталатов и преждевременной смертью, поскольку биологический механизм этого явления пока неясен. В своих дальнейших работах ученые планируют исследовать роль этих химических веществ в регуляции гормонов и воспалении.