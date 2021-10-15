Полиция будет проводить рейды в общественных местах для контроля соблюдения карантина

“Мы продолжим работу совместных рейдовых групп сотрудников Госпродпотребслужбы и полиции по проверке заведений общественного питания, развлекательных центров, торговых центров и магазинов. К сожалению, дисциплина формируется не только призывами, но и четким контролем”, – заявила Магалецкая.

Глава Нацполиции Игорь Клименко добавил, что правоохранители будут вести разъяснительную работу среди перевозчиков по поводу новых ограничений для межрегиональных пассажирских перевозок – об обязательном наличии COVID-сертфииката или негативного теста на коронавирус.

Для контроля за соблюдением карантина полицейским выдали планшеты, считывающие QR-коды с международных и внутренних сертификатов о вакцинации.

Главный санврач страны Игорь Кузин отметил, что сейчас в Украине тяжелая ситуация с коронавирусом, так как в каждой области уже обнаружен штамм “Дельта”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 60 тыс. пациентов.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

По состоянию на 15 октября 17 украинских областей по индикаторным показателям Минздрава относятся к “оранжевому” уровню эпидемической опасности.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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