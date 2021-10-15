Остапчук: Мы хотим, чтобы у нас была ляля, мы ее называем Валентина

“Мы же хотим, чтобы у нас была ляля, мы ее называем Валентина. Это мы смеемся, потому что у Кристины такой характер – она такая юристка, все дела: печати ставим, зайдите после обеда, я занята. Я говорю: “Как бы мы ее ни назвали, она будет паспортисткой, а всех паспортисток зовут Валентинами”, – пошутил Остапчук.

Он подчеркнул, что хочет, чтобы у них с женой родилась дочь.

“Мне кажется, мальчика тяжелее воспитывать. А девочка – она же такая принцесса”, – резюмировал он.

Контекст:

Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий и стендап-комик. В 2017 году вместе с коллегой Тимуром Мирошниченко и бывшим ведущим, а сейчас главой Черкасской ОГА Александром Скичко вел “Евровидение 2017” в Киеве.

Остапчук женился на юристе Кристине Горняк 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда. В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

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