 

Зеленский в конце октября посетит Великобританию – Пристайко

15.10.2021, 12:08, Новости дня
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“В конце этого месяца мы ожидаем визит в Объединенное Королевство высокой делегации во главе с президентом Украины”, – отметил посол.

Пристайко также анонсировал встречу между Украиной и Великобританией на уровне министров иностранных дел в рамках стратегического диалога.

Контекст:

Украина и Великобритания подписали 8 октября 2020 года соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Зеленский назвал его историческим. Договор призван заменить Соглашение об ассоциации Украины и ЕС в торговле с Соединенным Королевством после окончания переходного периода Brexit.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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