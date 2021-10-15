В РФ выявили 32,1 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в РФ выявили 32196 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 32 196 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6631, Санкт-Петербурге – 2632, Московской области – 2110.

Всего в стране выявили 7 925 176 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 960 024 человека, из них вылечились за сутки 22 268 человек.

Также за сутки зафиксировано 999 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 221 313 человек.

Накануне, 14 октября, в России выявили 31299 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 897.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.