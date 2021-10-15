 

Верховный суд признал игнорирование масочного режима в пандемию значительным правонарушением

15.10.2021, 12:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВерховный суд РФ назвал значительным правонарушением присутствие в магазине без маски во время пандемии коронавируса, сказано в постановлении судебной коллегии.

С жалобой до ВС дошел житель Якутии, которого привлекли по статье 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), передает РИА Новости.

Полицейские обнаружили его без маски в магазине «Колобок» в Якутске и составили протокол. Суд назначил ему минимально возможное наказание, ограничившись предупреждением. Мужчина обжаловал это в нескольких инстанциях, прося отменить решение суда или признать свой проступок малозначительным, что освободило бы его от наказания, но нигде не нашел понимания.

ВС напомнил, что по указу главы республики граждане должны носить маски в общественном транспорте и такси, в аптеках, магазинах. «Доводы настоящей жалобы сводятся к несогласию с действиями должностных лиц МВД РФ «Якутское» и требованиями, установленными главой республики Саха (Якутия)… и не могут быть рассмотрены по существу в рамках настоящего дела», – отмечается в постановлении суда.

«С учетом характера совершенного деяния, фактических обстоятельств настоящего дела судебные инстанции правомерно пришли к выводу об отсутствии в рассматриваемом случае оснований для применения положений статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (о малозначительности преступления и освобождении от наказания)», – заключил суд.

Ранее Верховный суд решил не считать братьев и сестер членами семьи.



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