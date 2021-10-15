Врач Малышев посоветовал контактировавшим с больными коронавирусом есть больше овощей

Врач Николай Малышев рассказал, какой рацион должен быть у человека, который контактировал с тем, кто инфицирован коронавирусом. Он посоветовал есть больше свежих овощей.

Те, кто был в контакте с заболевшим, должны не только соблюдать самоизоляцию. Важно обеспечить себе полноценный рацион питания. В частности, необходимо есть овощи и фрукты. В день порция данных продуктов должна составлять 400-500 граммов.

Отмечается, что COVID-19 будет у пациента протекать легче, если при контакте с заболевшим он находился в защитной маске, а затем вымыл лицо и руки, прополоскал горло водой или же специальными растворами. Эти действия помогут сделать так, чтобы в организм попала меньшая доля инфекции.

Источник: ria.ru