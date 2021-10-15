Мягкий или пожестче? Разбираемся, как выбрать матрас



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Начнем с того, какие функции должен выполнять матрас, на котором вы спите каждый день:

Он должен равномерно поддерживать позвоночник. То есть без «провалов» и выпирающих пружин. Только так вы можете расслабиться и принять удобное положение.

Матрас должен соответствовать вашему весу и росту. Вспомните, как некомфортно вы себя чувствуете всякий раз, когда во сне вам приходится поджимать колени. Кроме того, для людей с большой массой тела некоторые матрасы могут не подходить.

Матрас должен сохранять свою свежесть в течение всего срока использования. Он должен хорошо вентилироваться, не нагреваться, его состав не должен способствовать разведению «зоопарка».

Материалы, из которых сделан матрас, не должны быть токсичными. Вы должны получать от своего спального места только комфорт и пользу для здоровья, а не вред.

Врач-травматолог-ортопед Кирилл Маслиев рекомендует внимательно изучать состав материалов, из которых сделан матрас. Стоит избегать летучих органических соединений (ЛОС), антипиренов (в пенополиуретане), формальдегида (клей, скрепляющий материалы) и фталатов (в поливинилхлориде).

Спектр последствий воздействия ЛОС широкий: от аллергии, раздражения дыхательных путей до эндокринных нарушений и даже рака. Так, исследование 2013 года, проведенное в Калифорнии, показало, что антипирены в крови матери отрицательно повлияли на развитие плода, что привело к снижению умственных способностей у рожденных детей школьного и дошкольного возрастов.

Маслиев Кирилл

доктор

врач-травматолог-ортопед, к.м.н.

Какие бывают типы матрасов?

Если вы зайдете на сайт какого-нибудь магазина по продаже матрасов, от богатства ассортимента может закружиться голова. Лучше заранее разобраться в этом вопросе, потому что у разных вариантов есть свои преимущества и минусы.

Пружинный

Да, старый добрый пружинный матрас еще не ушел в прошлое, и если качественно выполнен, то может быть хорошим решением. В частности, на пружинной основе производят иногда ортопедические матрасы. Что особенно важно, современные модели не начинают через какое-то время предательски скрипеть, поскольку вместо блоков непрерывного плетения они оснащены системой блоков независимых пружин.

Беспружинные с различными наполнителями

Эти матрасы не имеют системы пружинных блоков и созданы на основе различных наполнителей — пенополиуретан, прорезиненных кокосовых волокон, латексная монолитная плита или слои разных видов наполнителей.

Такие матрасы пользуются большим спросом, в том числе за счет того, что они имеют высокую или среднюю жесткость и подходят людям с болями в спине и детям, поскольку у них позвоночник еще формируется.

Но есть важный нюанс: некоторые из материалов могут быть токсичными, то есть содержать летучие органические соединения. Кирилл Маслиев советует с большой осторожностью выбирать матрасы, имеющие в своей конструкции:

Полиуретановую пену. Производится из продуктов нефтехимии, выделяет много ЛОС.

Производится из продуктов нефтехимии, выделяет много ЛОС. «Органическую» пену. Производится из касторового и соевого масла вместе с продуктами нефтехимии, выделяет ЛОС не меньше, чем полиуретан.

Производится из касторового и соевого масла вместе с продуктами нефтехимии, выделяет ЛОС не меньше, чем полиуретан. Пенополиуретановую пену. На основе этого материала производят многие матрасы, в том числе с эффектом памяти, которые принимают очертания тела спящего, а потом возвращается в исходную форму. В некоторых изделиях с пенополиуретанов может быть минимальный уровень ЛОС, поэтому очень важно изучать состав.

На основе этого материала производят многие матрасы, в том числе с эффектом памяти, которые принимают очертания тела спящего, а потом возвращается в исходную форму. В некоторых изделиях с пенополиуретанов может быть минимальный уровень ЛОС, поэтому очень важно изучать состав. Синтетический латекс. Тоже производится на нефтяной основе и его часто выдают за натуральный.

А вот натуральный латекс, полученный из сока каучукового дерева — это хороший выбор, считает Маслиев. Он очень устойчив к плесени и пылевым клещам, долговечен в использовании. Разумеется, матрасы из этого материала стоят недешево.

Спектр последствий воздействия ЛОС широкий: от аллергии, раздражения дыхательных путей до эндокринных нарушений и даже рака. Так, исследование 2013 года, проведенное в Калифорнии, показало, что антипирены в крови матери отрицательно повлияли на развитие плода, что привело к снижению умственных способностей у рожденных детей школьного и дошкольного возрастов.

Вакуумные

Те самые матрасы, которые в популярных сетевых магазинов мебели и товаров общего потребления продаются в виде плотно скрученных рулонов. Их очень легко транспортировать, они довольно долговечны, обеспечивают необходимый поддерживающий эффект. Но проблема в экологичности и безопасности изделия: они производятся на основе пенополиуретана.

Ортопедические

Этот вид матрасов является одним из самых востребованных, и хотя он производится и на пружинной основе, и на латексной, его стоить выделить отдельно. Основное отличие ортопедических матрасов от других в том, что они специально созданы для поддержки позвоночника в вытянутом положении.

В целом, это универсальный матрас для взрослых и детей. Да, стоит существенно дороже других, но его цена оправдана.

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Как правильно выбрать матрас?

Есть несколько золотых правил выбора матраса, которые стоит соблюдать, если вы хотите создать себе и своим близким удобное спальное место.

Сходите в магазин, где продаются матрасы и протестируйте несколько вариантов. Обязательно полежите на нем не менее 10-15 минут, чтобы по-настоящему оценить удобство.

Лайфхак: если вам понравился матрас в отеле, попробуйте подобрать аналог или даже спросить персонал, какой вид они используют. Гостиничные матрасы подбираются довольно тщательно и, как правило, очень удобны.

Никогда не заказывайте матрас в интернете без «тест-драйва». Даже если у него превосходные отзывы. То, что подошло другим, может не подойти вам. Учитывайте свой вес и положение во время сна, чтобы сузить диапазон.

Если у вас есть проблемы со спиной, лучше проконсультироваться со своим врачом. Например, при сколиозе и остеохондрозе рекомендуются жесткие матрасы. Но если у вас есть хронические боли, важно учитывать различные нюансы, которые может подсказать специалист.

Выбирайте матрас в соответствии со своим ростом и весом. Людям с нормальной массой тел и без ограничений по здоровью более свободны в своем выборе, но если у вас высокий ИМТ, обязательно обратите внимание на то, какую жесткость имеет изделие.