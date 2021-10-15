Мнение: Легкомысленные граждане

Если россияне и дальше будут вести себя легкомысленно, то начнется коллапс в системе здравоохранения. Такое мнение высказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

«Ситуация очень плохая, медицинская сеть и так уже работает с перегрузкой, в отдельных регионах уже сейчас в коридорах и столовых открывают койки. Если наше население не перестанет вести себя так легкомысленно, как ведет, то может просто наступить коллапс системы здравоохранения», — сказала Лариса Попович в интервью радио Sputnik.

Вообще-то говоря, это совершенно классический пример «с больной головы на здоровую». И не в медицинском смысле, а в смысле совести.

Не граждане разрушили систему здравоохранения, не легкомысленное население «оптимизировало» ее, а заодно и всю социальную систему. И именно последствия «оптимизации» привели к коллапсу. Но директор института не может позволить себе столь вызывающие выводы. Кстати, ее институт — один из профильных, и без обоснования ее учреждения «оптимизацию» вряд ли проводили, уже поэтому и институт экономики здравоохранения, и его директор несут ответственность за государственное преступление, которое было совершено в отношении социальных структур государства. Понятно, что признавать реальность — это фактически диктовать чистосердечное признание. Поэтому во всем виноваты легкомысленные граждане. Это они привели здравоохранение к критической черте.

При таком подходе неудивительно, что пикирование продолжается. Первое, что нужно сделать при любом лечении — определить причину болезни. Если ее прятать и сознательно не замечать — то и лечение будет соответствующим. Безрезультатным. То же самое касается и лечения социальных проблем. Пока не будет озвучена и определена реальная причина происходящих катастрофических процессов — катастрофа будет углубляться и усугубляться. Причина известна — воровская модель существования нашей страны. Именно она привела к тому, что режим изымает отовсюду, до чего дотянется, весь ресурс. Поэтому никому ни на что не хватает, кроме, конечно, тех, ради кого и происходит беспрерывное ограбление страны и народа. Это пока чувствуют себя вполне сносно. Но пожелать всем остальным того же не могут — а им тогда что останется?

—