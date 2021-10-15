«Зима близко» – Евросоюз призывает членов блока защищать бедных от скачков цен на энергоносители

Столкнувшись с перспективой крайне непростой зимы, Евросоюз призвал страны, входящие в блок, к совместным усилиям по борьбе с текущим энергетическим кризисом, пишет The Washington Post. В частности, Брюссель предлагает членам ЕС защитить малый бизнес и семьи с низким уровнем дохода от скачков цен на энергоносители, а также создать новую систему коллективных закупок и хранения природного газа.



Reuters

«Зима близко», и Евросоюз на фоне энергетического кризиса призывает членов блока защищать бедных, одновременно снижая затраты на электроэнергию, пишет The Washington Post.

Столкнувшись с резким ростом цен на природный газ и с перспективой крайне непростой зимы, официальные лица Европейского союза представили пакет политических предложений, направленных на оказание помощи 27 странам — членам блока в борьбе с продолжающимся энергетическим кризисом.



Эти рекомендации, часть из которых уже были приняты несколькими странами, не соответствуют требованиям отдельных лидеров, которые настаивают на масштабных действиях, отмечается в статье.

Тем не менее пакет мер представляет собой наиболее серьёзный шаг Евросоюза, предпринятый им для решения проблемы рекордно высоких цен на энергоносители, которые угрожают помешать экономическому восстановлению блока после пандемии коронавируса и подрывают его стремления к отходу от ископаемого топлива.

Европейская комиссия (ЕК), исполнительный орган ЕС, заявила, что государства-члены должны сосредоточить внимание на защите малых предприятий и семей с низкими доходами от скачков цен.

В ЕК также добавили, что страны могут сделать это, не вступая в противоречие с законодательством Евросоюза, посредством оказания прямой помощи уязвимым потребителям и компаниям, за счёт временного снижения налогов и отсрочки оплаты счетов, а также с помощью внедрения системы социальной защиты, которая будет служить гарантией того, что у людей не будут отключать электричество.

В комиссии подчеркнули, что они изучат вопрос о внедрении новой системы коллективных закупок и хранения природного газа, которая, возможно, будет напоминать подход блока к закупке вакцин против коронавируса.



Такой подход позволит государствам — членам блока объединить усилия в закупке топлива и управлении запасами, что даст им больше рычагов воздействия на переговорах с поставщиками. Однако, как подчёркивается в статье, Еврокомиссия не стала брать на себя никаких обязательств по этому направлению, заявив только, что она «изучит возможные преимущества» данной идеи.

Глобальный кризис отчасти стал побочным продуктом экономической нестабильности, вызванной пандемией. Когда COVID-19 отправил мир на карантин, потребление энергоносителей резко упало и параллельно упали цены на них. Но экономика быстро восстановилась, и спрос резко вырос, что привело к резкому росту цен.

В то же время необычно холодная европейская зима прошлого года истощила европейские запасы топлива, а погодные условия в Северном море привели к более низкому, чем ожидалось, производству электричества от ветряных турбин.

Кроме того, кризис также привлёк внимание к зависимости ЕС от импорта энергоносителей. РФ — основной для Евросоюза поставщик нефти, природного газа и твёрдого ископаемого топлива, такого как уголь. Эти отношения делают Европу опасно уязвимой для эксплуатации со стороны российского президента Владимира Путина.

Группа законодателей Евросоюза заявила, что Россия, возможно, ограничивает поставки газа, чтобы, взвинтив цены, оказать давление на европейские регулирующие органы и вынудить их ускорить процесс одобрения её газопровода «Северный поток — 2», который проходит из РФ в Германию через Балтийское море и ещё не введён в эксплуатацию.

Европейская комиссия проводит расследование в отношении российской государственной энергетической компании «Газпром» на фоне звучащих в адрес корпорации обвинений в манипулировании рынком. В документе ЕС, опубликованном в среду, говорится, что базирующийся в Санкт-Петербурге газовый гигант «выполнил свои долгосрочные контракты» с европейскими потребителями, но «не предложил или почти не предложил дополнительных мощностей, чтобы ослабить давление на газовый рынок Евросоюза».

Между тем, как отмечает The Washington Post, на прошлой неделе Владимир Путин намекнул на то, что РФ увеличит поставки энергоносителей, а во вторник официальные лица Кремля заявили, что «Газпром» начал использовать свои запасы для стабилизации рынка.