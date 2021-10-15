“Титни вернулась”, “У вас двое детей, которые не хотели бы, чтобы друзья видели их обнаженную мать”. Спирс выложила в сеть откровенное фото

Артистка позирует в кадре, прикрывая грудь руками.

“Что это за советы по усовершенствованию тела? Я предпочту упасть со скалы, чем попросить врача сказать мне, что, по его мнению, не так с моим телом”, – написала артистка.

“Титни вернулась”, – прокомментировали снимок поклонники певицы, обыграв ее имя в контексте опубликованного фото. Ранее певица также часто делилась снимками, на которых была запечатлена топлес.

“Оденься”, – написали фолловеры.

“С вашим телом все в порядке, но у вас есть двое детей, мальчики-подростки, которые не хотели бы, чтобы друзья видели их обнаженную мать”, – отреагировали подписчики.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Контекст:

Спирс – обладательница премии “Грэмми” в категории “Лучшая танцевальная запись”. Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родились два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С января 2008 года Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике. 29 сентября 2021 года судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.

За две недели до этого Спирс получила предложение выйти замуж от своего бойфренда Сэма Асгари, в отношениях с которым состоит с 2016 года. Для певицы этот брак будет третьим, а для ее избранника – первым. Асгари родился в Тегеране в многодетной семье. Когда ему исполнилось 12 лет, он вместе с отцом эмигрировал в Лос-Анджелес (США).

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