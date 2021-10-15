 

В результате пожара в металлическом вагоне во Львове погибли три человека – ГСЧС

15.10.2021, 11:14, Новости дня
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“Пожар возник в металлическом вагончике размером четыре метра на три метра на открытой территории автостоянки крупногабаритных автомобилей и техники”, – уточнили в ГСЧС.

На момент прибытия пожарных из вагона выбивались языки пламени. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела трех человек.

“В результате пожара огнем уничтожено внутреннее убранство металлического вагончика и вещи бытового потребления на площади восемь квадратных метров”, – отметили в релизе.

Причины пожара пока не установлены.

Главное управление ГСЧС во Львовской области 15 октября вследствие пожара объявило ЧП местного уровня. Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Facebook.

https://www.facebook.com/dczlvoda/posts/4385110368193116

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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