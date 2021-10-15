 

“Огонь! Женственно!”, “Умереть, не встать!” Бадоева надела радикальное мини

15.10.2021, 11:14, Новости дня
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“Предлагаю вам выбрать лучший образ из выпуска про Майорку. Среди пяти нарядов у меня есть свой фаворит. Посмотрим, совпадут ли наши вкусы”, – написала она.

На нескольких фото Бадоева позировала в радикальном мини, засветив голые ноги.

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Публикация от Zhanna Badoeva – Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

“Первый вариант – просто отпад! Умереть, не встать!” – заявила подписчица nina_kasatka.

“Огонь! Женственно!” – отметила kazakova8431.

Бадоева на момент публикации новости не ответила, какой образ ей самой нравится больше всего.

Контекст:

Бадоева вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу “Орел и решка”. Следующие два сезона она вела проект в паре с телеведущим Андреем Бедняковым.

В 2017 году Бадоева вела проект “ЖаннаПомоги” на телеканале “Пятница!”, в котором помогала девушкам полюбить свою внешность.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи “Жизнь других”, которая выходит на российском “Первом канале”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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