“Огонь! Женственно!”, “Умереть, не встать!” Бадоева надела радикальное мини
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“Предлагаю вам выбрать лучший образ из выпуска про Майорку. Среди пяти нарядов у меня есть свой фаворит. Посмотрим, совпадут ли наши вкусы”, – написала она.
На нескольких фото Бадоева позировала в радикальном мини, засветив голые ноги.
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“Первый вариант – просто отпад! Умереть, не встать!” – заявила подписчица nina_kasatka.
“Огонь! Женственно!” – отметила kazakova8431.
Бадоева на момент публикации новости не ответила, какой образ ей самой нравится больше всего.
Контекст:
Бадоева вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу “Орел и решка”. Следующие два сезона она вела проект в паре с телеведущим Андреем Бедняковым.
В 2017 году Бадоева вела проект “ЖаннаПомоги” на телеканале “Пятница!”, в котором помогала девушкам полюбить свою внешность.
В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи “Жизнь других”, которая выходит на российском “Первом канале”.
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