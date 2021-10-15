 

Украина получит от Великобритании ракетное оружие – дипломат

15.10.2021, 11:14, Новости дня
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“Я убежден, что в ближайшее время будет приобретено два корабля. То есть их не нужно строить, они сразу войдут в состав Военно-морских сил Украины. Будет начата работа по строительству двух военно-морских портов. Это совершенно новые порты, которых так не хватает нашим Вооруженным силам, нашему флоту после того, как Россия захватила нашу инфраструктуру в Крыму”, – отметил он.

Дипломат также отметил, что будет начато строительство кораблей меньшего класса в Украине и в Британии.

“Сначала их построят в Британии, затем технологию передадут вместе с производством на украинской верфи, что позволит привлечь наших рабочих на местах, поддержать местный и общий бюджеты. И построенные корабли войдут в состав наших Военно-морских сил. И наконец, что очень важно, мы получим ракетное оружие, которое позволит нам реально усилить наши возможности на море”, – подчеркнул Пристайко.

Контекст:

Украина и Великобритания подписали 8 октября 2020 года соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Украинский президент Владимир Зеленский назвал его историческим. Договор призван заменить Соглашение об ассоциации Украины и ЕС в торговле с Соединенным Королевством после окончания переходного периода Brexit.

Это соглашение предусматривает кредитные гарантии в размере до £2,5 млрд для британско-украинских торговых контрактов. В эту сумму входит £1,25 млрд, которые направят на совместное производство ракетных катеров для ВМС ВСУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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