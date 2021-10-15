 

ЕС пригрозил прекратить поставки электричества и газа в Британию

15.10.2021, 11:10, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБрюссель призвал подготовить план действий на случай торговой войны с Британией: страны Евросоюза хотят, чтобы Еврокомиссия (ЕК) была готова к возможной приостановке Лондоном ключевой части сделки по Brexit.

Ведущие государства-члены ЕС настаивают на том, чтобы Брюссель разработал жесткие ответные меры на случай, если Великобритания приостановит торговые соглашения с Северной Ирландией, закрепленные в документах по Brexit, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Представители ряда европейских стран в понедельник встретились с вице-президентом ЕК Марошем Шефчовичем, участником переговоров ЕС по «брекзиту», чтобы потребовать разработку плана действий на случай возможной торговой войны.

Речь идет о традиционных союзниках Лондона – Франции, Германии и Нидерландах. Их поддержали Италия и Испания.

Среди вариантов, обсуждаемых в Европе, – ограничение доступа Великобритании к энергоснабжению блока, введение тарифов на британский экспорт или, в крайнем случае, расторжение торгового соглашения между двумя сторонами.

Отмечается, что Британия полагается на подводные кабели и трубопроводы, соединяющие ее с ЕС, для обеспечения до 10% своих поставок электроэнергии и 12% своего газа.

Ранее в министерстве Франции по делам моря заявили, что ведущие рыболовные страны Западной Европы считают неадекватными действия Великобритании в области рыболовства. В апреле ЕС пригрозил Британии санкциями в случае невыполнения обязательств по Северной Ирландии и прав в области рыболовства.

Напомним, Соединенное Королевство заявило, что готово к переговорам с ЕС для разрешения спора о статусе Северной Ирландии, оговоренного протоколом в рамках сделки о Brexit, но готово отказаться от соблюдения части документа, если Брюссель не согласится на коренной пересмотр.



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