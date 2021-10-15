Забеременевшая пятиклассница из Вольска стала мамой

Глава управления по делам ЗАГС Саратовской области Юлия Пономарева сообщила, что в регионе самой молодой матерью в 2021 году стала 14-летняя девочка. За интимную связь с 13-летней Любой на три года колонии осудили 23-летнего курьера, но отцом ребенка стал не он, сообщили местные СМИ.

По данным портала «Вольск.ру», рекордсменкой оказалась Люба из города Вольска, которая забеременела в 5-м классе, что выяснилось во время осмотра у гинеколога. За интимную связь с малолетней 16 апреля 23-летнего курьера Сергея Заборовского приговорили к трем годам колонии общего режима. Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста).

Сергей знал Любу более двух лет. По словам его бывшей жены, он сбегал к девочке на несколько часов прямо с их свадьбы. Но отцом ребенка стал не Сергей.

После интимной близости пятиклассница и курьер поссорились, он уехал на заработки в Саратов. Школьница ему изменила и переспала с 17-летним Александром, от которого забеременела.

По данным издания, Люба в конце августа родила мальчика, который в силу ее малолетнего возраста находится под опекой у бабушки. Кстати, матери Любы всего 35 лет. Сама молодая мама в данный момент переведена в 6-й класс и находится на домашнем обучении.

Заборовский решение Вольского районного суда не обжаловал и отправился в колонию. Поддерживает ли шестиклассница с ним связь в местах лишения свободы, неизвестно. До вынесения приговора они хотели пожениться, записывали совместные ролики в «ТикТок» и говорили, что любят друг друга. Школьница в соцсетях даже стала подписываться фамилией Сергея.

В марте в Саратовской области начался закрытый судебный процесс над 23-летним мужчиной, который вступил в половую связь с несовершеннолетней.

Ранее уполномоченный по правам ребенка по региону Татьяна Загородняя сообщила, что курьер из Саратовской области, который вступил в половую связь с несовершеннолетней и собрался на ней жениться, ранее был женат на местной жительнице Виктории, в 2018 году у них родился сын.

Между тем в пятницу Минтруда назвало средний возраст женщин при рождения первого ребенка – 28 лет.