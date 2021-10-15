В Австрии обнаружена «солнечная чаша» возрастом 3000 лет

Раскопки на одном из заболоченных участков в Австрии завершились уникальной находкой. Археологи обнаружили так называемую солнечную чашу – золотую посудину с диаметром 20 см и высотой около 5 см.

На дне чаши начертан круговой рисунок, образующий 11 лучей, как у Солнца. По словам ученых, по всей Европе известно не более трех десятков таких же артефактов.

Возраст чаши составляет примерно три тысячи лет. Иначе говоря, она относится к эпохе бронзового века. Скорее всего, такую чашу могли использовать в каких-то ритуальных целях, говорят ученые. Сплав на 90 процентов состоит из золота, остальные же 10% – это серебро и медь. Также данная посудина изготовлена из листового металла. Это более высокий уровень ремесленного производства, чем литье.