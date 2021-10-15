 

День Киприана и Устиньи: что нельзя делать 15 октября

15.10.2021, 10:46, Разное
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ИСТОРИЯ

На Руси этот день называли Днем Устиньи и Киприана или куприянов день. Православные верующие считали, что в этот церковный праздник нужно быть предельно внимательными и осторожными, нельзя ругаться.

Люди вспоминали трех православных мучеников, которые умерли за христианскую веру в начале четвертого века – Киприана, Иустины и Феоктиста.

Киприан жил в Антиохии и с детства учил языческую философию. Позже он стал жрецом. Он имел способность управлять природными явлениями, насылать на врагов болезни, говорить с усопшими. Также он обучал людей чародейству.

В том же городе жила девушка Иустина. Она была христианкой. Молодой человек Аглаид, пытаясь соблазнить ее, попросил помочь ему в этом Киприана. Но его чары были бессильны перед христианкой, твердой в своей вере.

Это заставила Киприана уверовать. Он покрестился и покаялся. Спустя время праведной силы он стал епископом.

Во период гонений на христиан во времена правления императора Диоклитиана, Киприана и Иустину оклеветали и арестовали. Пару пытали и потом признали мучениками.

Воин Феоктист, видя издевательства над молодыми людьми, тоже принял христианство и был казнен вместе с ними. Впоследствии христиане установили церковный праздник 15 октября и чтят в этот день святых Киприана, Иустину и Феоктиста.

ТРАДИЦИИ

В этот православный праздник 15 октября верующие молятся трем святым о тех, кого мучают нечистые силы, также помощи просят люди, страдающие от смертельных болезней и непонятного страха, не имеющие сил победить алкоголизм, наркоманию, сквернословие и курение.

ПОВЕРЬЯ

Православные верующие считают, что святые Киприан, Устинья и Феоктист оберегают людей от нечистой силы, чар и колдовства. Какие есть приметы и что нельзя делать 15 октября 2021 года:

  • В этот день нельзя употреблять алкоголь
  • Нельзя ссориться
  • Холодный ветер считали предвестником суровой зимы
  • Листопад к скорому похолоданию


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