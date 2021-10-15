 

Том Круз настолько изменился за последнее время, что его не признали даже поклонники

15.10.2021, 10:42, Разное
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Не так давно голливудский актер Том Круз появился на трибунах баскетбольного матча, который проводился в Сан-Франциско.

Мужчина был вместе с сыном, при этом с радостью позировал перед камерами и делал фото с фанатами.

Но вовсе не это поразил пользователей интернета. Многие негодовали и не понимали, почему так сильно актер изменился внешне.

На фотографиях, сделанных во время игра, Круз предстал достаточно отекшим. Его лицо стало более круглым, при этом парень не набрал лишнего веса.

Отсутствие избыточных килограммов на теле дало повод заподозрить актера в чрезмерном количестве всевозможных косметологических процедур.

Даже лучшие препараты способны изменить лицо до неузнаваемости, вызвав отек и другие неприятные проявления.

Сначала поклонники звезды не могли поверить в то, что на фото настоящий Том Круз. Но сомнения быстро развеял сын актера, который сидел рядом. Парня мужичина усыновил будучи в браке с Николь Кидман. 26-летний Коннор и его сестра ведут спокойный образ жизни в коммуне сайентологов.



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