 

Длительная боль в пятке может говорить о раке легких

15.10.2021, 10:40, Разное
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Боль в пятке может свидетельствовать о развитии рака легких. Об этом неприятном симптоме рассказали британские медики.
Раковая опухоль может характеризоваться, как обычными признаками, так и не совсем очевидными. Некоторые пациенты жалуются на боль в пятке, но в конечном счете у них диагностируется онкология. Врачи считают, что такая ситуация наблюдается из-за образования тромбов.

Если человек начинает замечать у себя подобную симптоматику, то следует подождать две недели. При сохранении негативных симптомов необходимо обратиться к врачу. Медики напомнили, что важно регулярно прислушиваться к своему организму. Нетипичная боль в пятке может говорить о запущенном процессе тромбообразования. Дискомфорт нередко проявляется в виде покалывания в стопе.

Рак легких является самым распространенным видом онкологии. Как правило, симптомы заболевания на дают знать о себе на ранней стадии. По информации портала «Слово и дело», наиболее частой причиной развития злокачественного образования является регулярное табакокурение.



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