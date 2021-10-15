Длительная боль в пятке может говорить о раке легких

Боль в пятке может свидетельствовать о развитии рака легких. Об этом неприятном симптоме рассказали британские медики.

Раковая опухоль может характеризоваться, как обычными признаками, так и не совсем очевидными. Некоторые пациенты жалуются на боль в пятке, но в конечном счете у них диагностируется онкология. Врачи считают, что такая ситуация наблюдается из-за образования тромбов.

Если человек начинает замечать у себя подобную симптоматику, то следует подождать две недели. При сохранении негативных симптомов необходимо обратиться к врачу. Медики напомнили, что важно регулярно прислушиваться к своему организму. Нетипичная боль в пятке может говорить о запущенном процессе тромбообразования. Дискомфорт нередко проявляется в виде покалывания в стопе.

Рак легких является самым распространенным видом онкологии. Как правило, симптомы заболевания на дают знать о себе на ранней стадии. По информации портала «Слово и дело», наиболее частой причиной развития злокачественного образования является регулярное табакокурение.