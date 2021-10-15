Эксперт Мясникова посоветовала в октябре закупить продукты для новогоднего стола

Эксперт Елена Мясникова посоветовала россиянам уже в октябре приобрести некоторые продукты для новогоднего стола. По ее словам, лучше запастись товарами длительного хранения.

В декабре ожидается подорожание практически всех продуктов питания. Сегодня можно купить те, которые имеют большой срок годности: консервы, майонез, копченая колбаса, конфеты и шоколад, соки, алкоголь. В результате у человек получится не только сэкономить, но и выбрать из большого ассортимента товаров. Как правило, перед Новым годом последний снижается.

Стоимость продуктов росла в течение года. В 2019-2020 годах цены на свинину и птицу снижались. За первые девять месяцев нынешнего года стоимость мяса увеличилась на 7-14%. Если говорить о сырокопченой колбасе, то она подорожала на 4%. Стоимость рыбы лососевых пород выросла на 7,6%.

Уже сейчас можно купить мороженную рыбу и мясо в вакуумной упаковке. Однако это стоит делать, если домашний холодильник позволяет хранить данные продукты при правильных условиях. Сырокопченая колбаса может храниться 180 суток. Покупать нужно целые палки, а не нарезки.

В 2021 году существенно подрожала икра лосося (+12,22%). Купить продукт заранее можно только в виде консервов. Стоимость алкоголя в целом остается стабильной – подорожание составляет 1%. В то же время на 2-3% увеличиваются в цене игристые вина.

Наиболее сильное подорожание наблюдается среди овощей. На 20-40% выросла цена лука, картофеля, моркови, свеклы. На 100% подорожала белокочанная капуста. Однако закупать овощи заранее не имеет никакого смысла из-за их небольшого срока годности.

Источник: 1prime.ru