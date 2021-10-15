Как влияет на психику ежедневный негатив о COVID-19?



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В своей публикации исследователи подчеркнули, что ежедневное изучение информации о каких-то реальных угрозах — это норма и часть адаптивного механизма нашей психики. Если человек анализирует информацию чтобы узнать, как защититься от коронавируса, какие методы лечения подтвердили эффективность, это может принести пользу, хотя не снимет ощущения неопределенности. Но бесконечный скроллинг сообщений в соцсетях о смертности и чьих-то личных потерях только усугубят тяжелое моральное состояние.

Ранее уже было проведено несколько исследований о негативном влиянии на психику новостей о COVID-19, однако все они основывались на опросах и самооценке состояния участников, поэтому результаты могут быть необъективными, сообщили ученые.

Просмотр новостей и соцсетей

Чтобы получить более точные данные, авторы нового исследования провели два эксперимента, в которых оценивались реакции участников в режиме реального времени. В первом эксперименте участвовали 299 добровольцев. Их разделили на три группы, одна из которых должна была в течение 2-3 минут читать негативные новости о COVID-19 в Twitter. Например, о росте заболеваемости и осложнениях у беременных.

Участники из второй группы читали только записи с положительным оттенком — ребенок принарядился для онлайн-занятий, 99-летняя бабушка выздоровела и празднует свой день рождения. Третья группа была контрольной для сравнения результатов.

Затем ученые с помощью серии тестов оценили эмоциональное состояние и настроение участников из всех трех групп. Они обнаружили, что кратковременное прочтение негативных новостей ухудшило эмоциональное состояние и пессимистичные настроения добровольцев.

Вместе с тем позитивные новости практически не изменили настроения участников: показатели были сопоставимы с контрольной группой. По мнению участников, это может быть связано с тем, что людям сложно отделить положительные моменты от общего негативного контекста происходящего.

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Просмотр видеороликов на YouTube

Для проведения второго эксперимента ученые привлекли популярного YouTube-блогера, который записал два видеоролика. В одном он рассказывал о протестах врачей и делился своими эмоциями, в другом — о награждении работников службы доставки, которые помогают людям во время самоизоляции. Второй ролик был сделан развлекательной манере.

В эксперименте поучаствовали 603 человека, которых также разделили на три группы по тому же принципу. Продолжительность просмотра роликов составляла 4-4,5 минуты.

Результаты в группе добровольцев, смотревших видео о тяжелых событиях, были такими же, как в первом эксперименте: у всех ухудшилось эмоциональное состояние и убивался оптимизм.

Но вместе с тем видеоролики о добрых делах заметно подняли настроение участников по сравнению с группой контроля. Ученые считали, что этот эффект мог создать развлекательный характер ролика, поскольку это помогло абстрагироваться от общего негативного фона

«Если даже несколько минут изучения плохих новостей, связанных с COVID, могут привести к немедленному ухудшению самочувствия, то длительное воздействие может привести к серьезным последствиям для психического здоровья. По последним данным, люди в среднем тратят не менее 5-10 минут в день на чтение новостей о пандемии, около половины — до 30 минут», — сообщили авторы исследования.