Рост цен на газ усилил российское влияние на энергетическую политику Европы

Поскольку Москва является самым крупным поставщиком природного газа в Европу, рост цен на голубое топливо лишь усилил российское влияние на энергетическую политику континента. Как пишет The New York Times, эксперты считают, что на повышение цен повлияли резкий экономический подъём во многих странах после карантинных ограничений, а также высокие цены в Китае, из-за которых американские производители сжиженного природного газа направляют свои газовозы не в Европу, а в Азию.



Reuters

Цены на газ в последние месяцы существенно выросли, а вместе с ними увеличились и расходы европейцев на электричество и отопление. Это лишь усилило российское влияние на энергетическую политику континента, поскольку Москва является самым крупным поставщиком природного газа в Европу.

Как отмечает издание, безудержный рост газовых цен в Европе этой осенью на руку Путину. Россия, будучи самым крупным в мире экспортёром газа, обеспечивает около 40% газового импорта в Европу, которая всё больше переходит на природный газ для выработки электроэнергии, отказываясь от угольных электростанций. А поскольку европейские потребители платят по счетам за электричество всё больше, им начинают надоедать хитросплетения восточноевропейской политики в сфере безопасности.

Выступая на конференции «Российская энергетическая неделя», Путин отметил, что в Европе дорожают коммунальные услуги и нарастает недовольство. Газ является очень важным видом топлива для производства электроэнергии, и российский президент сказал, что в странах ЕС электричество примерно в 10 раз дороже, чем в России. В своём выступлении Путин напрямую связал высокие цены и утверждение трубопровода «Северный поток — 2», который проложен из РФ в Германию по дну Балтийского моря и против которого решительно выступают многие страны Восточной Европы. Газ по трубе пока не идёт, потому что трубопровод должен быть утверждён регуляторами.

«Немецкий регулятор должен принять соответствующее решение, а они пока этого решения не приняли. Но, конечно, если бы мы смогли увеличить поставки по этому маршруту, это уж на сто процентов, можно совершенно уверенно сказать, что напряжённость на европейском энергетическом рынке, конечно, существенно бы понизилась. Это повлияло бы, конечно, и на цены на европейском рынке на газ. Это очевидная вещь», — заявил Путин участникам форума.

По мнению автора материала, такое заявление как будто подтверждает существующие в Европе подозрения, ведь некоторые критики полагают, что РФ отказывается поставлять на рынок дополнительные объёмы газа, пытаясь принудить регуляторов к сертификации нового газопровода.

Аналитики из сферы энергетики и руководители энергетических компаний говорят, что на повышение цен повлияло несколько факторов, в том числе погода, резкий экономический подъём во многих странах после отмены вызванных пандемией ограничений, а также высокие цены в Китае, из-за которых американские производители сжиженного природного газа направляют свои газовозы не в Европу, а в Азию.

Отвечая на критику по поводу того, что РФ пытается манипулировать газовыми рынками, добиваясь утверждения «Северного потока — 2», Путин заявил, что его страна не имеет никакого отношения к росту цен. Он возложил вину на Евросоюз, который своей политикой поощряет энергетику альтернативных источников, включающую ветроустановки и солнечные панели. Путин также отметил, что американские экспортёры СПГ увеличивают поставки в Китай, а не в Европу.

Путин заявил, что РФ выполнила все свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу и в этом году поставила туда больше газа, чем в прошлом. Россия, заявил он, готова наращивать объёмы, если компании заключат новые сделки с «Газпромом».

«Мы увеличиваем поставки в Европу, — заявил Путин. — А если нас просят увеличить ещё, мы готовы увеличить ещё. Мы увеличиваем настолько, насколько нас просят наши партнёры».