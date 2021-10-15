 

Париж дал Лондону неделю на выдачу лицензий французским рыбакам и пригрозил ответными мерами

15.10.2021, 10:32, Новости дня
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Париж выставил Лондону ультиматум: если в течение восьми дней Соединённое Королевство не решит вопрос с выдачей лицензий французским рыбакам, ему грозят ответные меры. Как предупредил госсекретарь Франции Клеман Бон, эти меры могут быть приняты как на национальном, так и на европейском уровне. В частности, французские власти грозят сократить поставки электроэнергии в Джерси и принять меры в отношении британского финансового или исследовательского сектора.


Reuters

Франция дала Великобритании восемь дней на выдачу большего количества лицензий французским рыбакам, пишет Les Echos. Если к этому времени у французов «не будет никаких согласованных сигналов с британской стороны по вопросу лицензирования», они «объявят об ответных мерах», предупредил в среду вечером Государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон. По его словам, эти меры могут быть приняты как на национальном, так и на европейском уровне.

В частности, Париж угрожает сократить поставки электроэнергии в Джерси и принять меры в отношении британского финансового или исследовательского сектора. «Мы были очень терпеливыми, слишком терпеливыми… Британцы не хотят выдавать определённое количество лицензий не потому, что им не хватает информации, а потому, что они сделали этот политический выбор», — заявил госсекретарь.

Как напоминает издание, соглашение, заключённое после брексита между Лондоном и Брюсселем, предусматривает возможность для европейских рыбаков продолжать работать в британских водах при условии получения лицензии. Лицензия должна предоставляться рыболовам, если они смогут доказать, что они раньше занимались ловлей в тех же местах. Однако французы и британцы уже несколько дней спорят друг с другом по поводу характера и объёма необходимых подтверждающих документов. В спорных рыболовных зонах в пределах 6—12 морских миль от побережья Великобритании и Нормандских островов Лондон и Джерси уже выдали в общей сложности чуть более 200 лицензий, однако Париж требует выдать ещё 244.

«Это не французская проблема… Это европейская проблема», — настаивал, выступая в сенате, Клеман Бон, напомнив, что Бельгия и Ирландия также обеспокоены. «Мы задействуем наших европейских партнёров», — предупредил он.

Одиннадцать стран, включая Францию, которая призвала европейцев выступить единым фронтом против Лондона после решений Великобритании о лицензировании рыболовства, в понедельник подписали совместное заявление с критикой реакции Великобритании на проблему. Помимо Франции, соглашение подписали Германия, Бельгия, Испания, Греция, Ирландия, Италия, Кипр, Нидерланды, Португалия и Швеция, пишет Les Echos.



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