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Как бы не потерять деньги, помогая псевдопроверке

15.10.2021, 10:30, Детали
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– Недавно мне позвонил якобы сотрудник Центробанка и сказал, что ведет проверку в отделении банка, где у меня есть карта и вклад. Сказал, что есть основания подозревать в махинациях банковских менеджеров. Якобы, они сами нечисты на руку, и клиенты должны поучаствовать в операции по поимке преступников. И еще надо позаботиться, чтобы перевести свои деньги на безопасный счет. Я был очень занят на работе в тот момент, и мужчина сказал, что перезвонит в ближайшие дни. А я вот теперь думаю – как реагировать на такие звонки? – Вячеслав К.

Отвечает специалист по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко:

– Со стопроцентной гарантией скажу, что вам звонили мошенники. Сотрудники Центробанка никогда инициативно не обращаются к гражданам, не звонят, тем более с такого рода сообщениями. Нередко мошенники представляются и сотрудниками других ведомств, вовлеченных в расследование якобы мошеннических случаев в банках, – полиции, следственного комитета, прокуратуры.

Только за август в колл-центр Банка России поступило более 1,9 тыс. обращений граждан по поводу таких звонков. Потенциальным жертвам злоумышленники обещали от имени Центробанка или государственных структур выплаты или компенсации, запугивали списанием средств и так далее. Нередко запрещают человеку перезванивать в банк под предлогом проведения спецоперации, пугают ответственностью за отказ в содействии правоохранительным органам в поимке мошенников.

Что нужно делать в случае подобного звонка? Прекратить разговор, положить трубку и сообщить о факте звонка в интернет приемную на сайт Банка России или по телефону нашего колл-ценра 8-800-300-30-00. Мы благодарны людям за каждое такое сообщение. Это необходимая нам информация для борьбы с финансовыми мошенниками.

Телефонное мошенничество на сегодня – это один из главных каналов хищения средств у граждан методами социальной инженерии – то есть заведомого обмана с целью выудить нужные данные. Банк России проводит активную работу по выявлению мошеннических телефонных номеров. Так, в II квартале 2021 года регулятор инициировал блокировку порядка 12 тыс. таких номеров, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года.




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