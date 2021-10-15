Во Франции с 2022 года запретят продажу многих фруктов и овощей в пластиковой упаковке

Как отметили 11 октябре на сайте правительства Франции, сейчас 37% фруктов и овощей в стране продают в пластике. Власти хотят значительно снизить эту долю.

Около 30 видов фруктов и овощей будет запрещено продавать в целлофановых обертках или пластиковых емкостях. Среди них:

овощи: лук-порей, кабачки, баклажаны, перец, огурцы, картофель, морковь, круглые помидоры, лук, репа, капуста, цветная капуста, кабачки, пастернак, редис, корнеплоды, топинамбур;

фрукты: яблоки, груши, бананы, апельсины, клементины, киви, мандарины, лимоны, грейпфруты, сливы, дыни, ананасы, манго, маракуйя и хурма.

На некоторые фрукты и овощи с высоким риском испортиться при продаже без упаковки дали отсрочку, за время которой продавцы должны найти альтернативу пластику.

В частности, до 31 декабря 2024 года в пластиковой упаковке могут продаваться салаты, шпинат, эндивий, спаржа и грибы; до 30 июня 2023 года – ребристые помидоры, персики, нектарины. Самую большую отсрочку – до 30 июня 2026 года – получили фрукты и ягоды, продающиеся полностью спелыми (малина, клубника, смородина и прочие), и проросшие семена (чечевица, соевые бобы).

Ожидается, что этот закон позволит избежать производства более миллиарда пластиковых упаковок в год.

Контекст:

Эта инициатива вписывается в общеевропейскую тенденцию по снижению использования одноразового пластика. В 2016 году во Франции уже запретили одноразовые полиэтиленовые пакеты на кассах.

Как отмечает RFI, также в стране запретили пластиковые трубочки и одноразовую пластиковую посуду. С января 2021 года запрещена бесплатная раздача пластиковых бутылок во время праздничных или спортивных мероприятий, а с июля запрещены пищевые контейнеры из полистирола.

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