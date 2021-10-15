“Ева-искусительница”, “В райском саду ходили голышом”. Актриса студии “Квартал 95” продемонстрировала фигуру
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Грудь она прикрыла веткой дерева. Сопонару позировала стоя на белой бетонной полусфере.
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“Типа райский сад и Ева-искусительница. А Адам дрыхнет”, – прокомментировал подписчик viktor_bondar4uk_.
“В райском саду ходили голышом”, – отметил mikhailpanfilenok.
“Нынче роль фигового листка исполняет Photoshop”, – написал viktor_bondar4uk_.
Контекст:
Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.
Она участвовала в комедийных проектах “Країна У”, “Однажды под Полтавой”, “Лига смеха”, “Игры приколов”. Является актрисой проекта студии “Квартал 95” – “Женского квартала”. Это развлекательный телепроект, который выходит на “1+1”. Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.
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