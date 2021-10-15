“С днем рождения меня!”. Комаровский в свой день рождения снялся в рокерских перчатках и с удочкой

“С днем рождения меня! Очень хочу иметь силы и возможность встречать этот день так, как сегодня – на рыбалке, с друзьями, и все такое чистое, светло-мокрое после вчерашнего дождя!” – написал он.

Комаровский поделился своими ощущениями в праздничный день.

“Именно сейчас яркое и еще теплое осеннее солнце, и желто-золотой клен, и красная калина, и над головой летят журавли, и мораторий на плохие новости. И дома ждут. И ты им совсем не надоел… И много людей, которые в общем-то совсем не плохо ко мне относятся, и готовы терпеть, и говорят добрые слова. Спасибо!” – завершил он пост.

Врач обнародовал снимок, на котором запечатлен в лодке. Он предстал в сером плаще и рокерских перчатках с обрезанными пальцами, и с удочкой в руках.

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Публикация от Евгений Комаровский (eok) (@uakomar)

Контекст:

Комаровскому исполнился 61 год. Он родился 15 октября 1960 года в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы.

В 2006 году открыл консультативный медицинский центр “Клиником” в Харькове.

Комаровский – автор многочисленных научных трудов, ведущий ряда телевизионных программ.

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