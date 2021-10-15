 

Мужчина с ножом напал на людей на железнодорожной станции в Токио

15.10.2021, 10:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВооруженный ножом мужчина в пятницу напал на людей на железнодорожной станции Уэно в японской столице, сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что по крайней мере два человека получили ранения. Нападавший был задержан на месте, передает ТАСС.

Ранее в Кавасаки в результате нападения на первоклассниц вооруженного ножами мужчины погибли ребенок и отец одной из девочек, ранения получили еще 16 человек.



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