 

Минздрав утвердил новую версию методических рекомендаций для лечения COVID

15.10.2021, 10:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМинздрав выпустил обновленную, 13-ю версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минздраве сообщили, что «в новой версии рекомендаций обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии: уточнены возможности использования моноклональных антител в терапии новой коронавирусной инфекции». Также «разъясняются возможности взаимозаменяемости лекарственных препаратов в схемах лечения», передает ТАСС.

Документ подготовлен ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных.

«В обновленной версии (…) представлена информация о новых высокоэффективных противовирусных препаратах – моноклональных антителах (клонированные молекулы, вырабатываемые иммунной системой и способные связать и нейтрализовать возбудитель определенного заболевания). Их использование у пациентов с факторами риска тяжелого течения позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие заболевания. Также усовершенствованы схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе, позволяющие в ранние сроки предупреждать избыточную воспалительную реакцию», – отмечают в пресс-службе.

Новая версия методрекомендаций уже направлена в регионы.

Ранее в РФ выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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