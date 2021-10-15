Генпрокуратура направила запрос в Черногорию о выдаче Тельмана Исмаилова

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15.10.2021, 10:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГенеральная прокуратура РФ направила запрос в Черногорию о выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова, обвиняемого в убийстве, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Запрос о выдаче Исмаилова Т. М. в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности направлен в Министерство юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории по дипломатическим каналам», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Там уточнили, что запрос был подготовлен еще 7 октября.

Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября, это решение обжаловали его местные адвокаты. Предприниматель и его брат находятся в международном розыске.

В 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну.

В 2017 году его признали банкротом. В том же году Исмаилову предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно.

В августе 2019 года прокуратура Швейцарии арестовала счета Исмаилова по обвинению в мошенничестве с кредитными средствами.



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