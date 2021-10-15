 

“За кадром снимает маску”: Маслякова вывели на чистую воду

15.10.2021, 9:52, Разное
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Несколько дней назад на “Ютубе” вышел новый выпуск “Бара в большом городе”, в котором Александр Пушной рассказал, что ему запретили произносить одну шутку в выступлении на КВН. Александр Масляков не разрешил физику шутить про зоолога Николая Дроздова.

Многие были удивлены этой новости, ведь на сцене основатель КВН выглядит очень добрым и доброжелательным к участникам. Никто и не думал, что телеведущий мог критиковать номера выступающих и запрещать им о чем-то говорить.

“Он действительно очень рациональный человек, который за кадром снимает маску добряка и шутника и становится требовательным, но не жестоким. Острый ум, дальновидность, профессионализм и умение четко разделять границы делают его успешным там, где другие только мечтают про славу” – заявила корреспонденту “Дни.ру” Ольга Сидорук.

Несмотря на то, что музыканта не устроило, что номер его команды немного пришлось переделать, он с уважением отнесся к словам своего наставника. В результате выступление все равно получилось достойным.

“Хотя Пушной – человек прямолинейный в вопросах бизнеса, а участие в проектах дает ему славу и возможности, он следует правилам. Он мог возразить аккуратно, но при этом прислушался к Маслякову и глобально не перечил”, – ответил на вопрос психолог.



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