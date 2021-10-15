 

Дефицит на авторынке РФ может продлиться до 2023 года

15.10.2021, 9:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На авторынке в РФ дефицит транспортных средств может сохраняться до 2023 года. Такое мнение выразили аналитики «Автостата».
В ходе проведения исследования они выяснили у экспертов, когда ситуация на отечественном авторынке улучшится. Дефицит машин наблюдается не только в РФ, но и в других странах мира. Он обусловлен нехваткой электронных комплектующих. В РФ негативная динамика обусловлена отсутствием моделей у производителей и дилеров. В то же время спрос со стороны покупателей присутствует, но нет достаточного количества предложения.

Эксперт Андрей Ольховский считает, что существенная разница между спросом и предложением будет наблюдаться до конца 2022 года – начала 2023 года. Как следствие, отложенный спрос не реализуется в полном объеме, пишет портал iReactor.

Эксперт Сергей Удалов, в свою очередь, заявил о том, что в РФ продолжат дорожать новые автомобили. Он прогнозирует, что серьезный дефицит транспортных средств продолжит сохраняться еще долго, поскольку заводы по производству полупроводников работают не на всю мощность.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.02 / В России за неделю резко подорожали овощи и водка

02.11 / Володин назвал приоритеты в отношениях России и Китая

07.08 / Белорусский КГБ задержал сына Александра Лукашенко

24.11 / «Вечно молодой, вечно с мамой»: Бывшая жена Аршавина высказалась о футболисте

11.11 / Как сухопутный динозавр переплыл океан?

28.09 / У Александра Пороховщикова объявилась внебрачная дочь

09.11 / Мнение: Рефлексия и самооценка

29.06 / Труд не гарантирует квартиру

19.07 / Мнение: О крайне познавательном диалоге с либералом

10.03 / 18-летний сын Сергея Бодрова-младшего выпустил первый рэп-альбом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика