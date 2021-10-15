Дефицит на авторынке РФ может продлиться до 2023 года

На авторынке в РФ дефицит транспортных средств может сохраняться до 2023 года. Такое мнение выразили аналитики «Автостата».

В ходе проведения исследования они выяснили у экспертов, когда ситуация на отечественном авторынке улучшится. Дефицит машин наблюдается не только в РФ, но и в других странах мира. Он обусловлен нехваткой электронных комплектующих. В РФ негативная динамика обусловлена отсутствием моделей у производителей и дилеров. В то же время спрос со стороны покупателей присутствует, но нет достаточного количества предложения.

Эксперт Андрей Ольховский считает, что существенная разница между спросом и предложением будет наблюдаться до конца 2022 года – начала 2023 года. Как следствие, отложенный спрос не реализуется в полном объеме, пишет портал iReactor.

Эксперт Сергей Удалов, в свою очередь, заявил о том, что в РФ продолжат дорожать новые автомобили. Он прогнозирует, что серьезный дефицит транспортных средств продолжит сохраняться еще долго, поскольку заводы по производству полупроводников работают не на всю мощность.