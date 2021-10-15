Российские звезды увеличили гонорары за выступления

Из-за пандемии российские звезды были вынуждены увеличить свои гонорары за выступления. Представители отечественного шоу-бизнеса пытаются покрыть простой, который наблюдался в результате карантина.

У певицы и ведущей Ольги Бузовой доходы только выросли. Поскольку у нее множество поклонников, билеты на любую концертную площадку продаются на «ура». Для того, чтобы пригласить экс-ведущую «Дома-2» на корпоратив, необходимо заплатить полтора миллиона рублей. До пандемии коронавируса этот ценник был ниже на 300 тысяч рублей. За эти деньги Бузова станет петь для публики час.

На 300 тысяч рублей гонорар увеличил певец Стас Пьеха. Ранее его выступление оценивалось в 900 тысяч рублей, а теперь в 1,2 миллиона рублей. В эту сумму входит трансфер всей команды знаменитости, которая состоит из пяти человек.

Алиса Вокс после выпуска нового альбома в два раза увеличила ценник. До 2020 года она работала на корпоративе за 600 тысяч рублей, теперь же гонорар повысился до 1,2 миллиона рублей.

Денис Клявер готов выступать за 700 тысяч рублей. Если нужно отработать корпоратив в другом городе, то организаторы обязаны оплатить ему перелет в бизнес-классе. К слову, ценник у экс-солиста «Чай вдвоем» не поменялся. Стабильность в гонорарах сохраняет и Татьяна Буланова. За корпоратив ей нужно заплатить 600 тысяч рублей. В целом артистка работает по всей стране, но в последнее время на дальние выезды не соглашается.

Группа Little Big за корпоратив берет 5,4 миллиона рублей. Их выступление сравнимо со стоимостью приобретения нового BMW, однако публика все равно любит эпатажный коллектив и с удовольствием посещает его концерты.

Эксперты рассказали, что артисты, которые полтора года сидели без постоянной работы, сегодня обязаны буквально выживать. Они зарабатывает деньги не только для себя, но и для своего коллектива. Им необходимо платить за офис, аренду репетиционных баз, кормить музыкантов и танцоров. Кроме того, гонорары привязаны к курсу валют. Когда составляются прайсы, суммы, как правило, обозначаются в евро. Что касается подписчиков в Instagram, то от их количества ничего не зависит.

Источник: www.spb.kp.ru