 

NTD – босниец построил вращающийся дом, чтобы угодить жене

15.10.2021, 9:38, Новости дня
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Житель Боснии и Герцеговины устал переделывать планировку дома из-за недовольства супруги, поэтому нашёл оригинальный выход из сложившейся ситуации. Как передаёт NTD, мужчина построил здание, которое может вращаться на 360 градусов. Находчивый босниец строил дом шесть лет, на самой низкой скорости строение делает полный оборот за сутки, на самой высокой — за 22 секунды.

Избушка, избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом. Именно так и вполне по праву может обращаться к своему жилищу семья боснийцев из города Србац. Вращающийся дом построил глава семейства. Всё ради капризов жены.

ВОИН КУСИЦ, изобретатель: Когда я строил дом, спальня была с этой стороны, а детская — с другой. Жене это не понравилось, и она предложила всё поменять, чтобы окна гостиной выходили на дорогу.

Глава семьи сломал стены и всё переделал, но угодить не смог. В итоге мужчине просто надоело постоянно менять интерьер.

ВОИН КУСИЦ: Я сказал: я построю тебе вращающийся дом, чтобы ты поворачивала его вместе с входной дверью так, как пожелаешь. Поэтому, если увидишь незваных гостей, поверни входную дверь в другую сторону.

Находчивый босниец строил дом шесть лет. На самой низкой скорости строение делает полный оборот за сутки, на самой высокой — за 22 секунды.

Дата выхода в эфир 12 октября 2021 года. 



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