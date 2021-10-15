 

Сотрудник “Укрпошти” потребовал €1 млрд в случае побочных эффектов от COVID-вакцинации. Среди них он указал “непрерывный пронзительный крик”

15.10.2021, 9:26, Новости дня
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В своем письме сотрудник заявил, что 8 октября получил на почту сообщение о том, что непривитые сотрудники будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.

Требование сделать прививку сотрудник назвал шантажом и заявил, что не хочет участвовать в “испытании экспериментальной вакцины”.

Сотрудник почты потребовал гарантировать ему выплату компенсации в размере €1 млрд в случае побочных эффектов или осложнений в течение года после вакцинации от коронавируса. Среди побочных эффектов автор письма отметил высокую температуру и “непрерывный пронзительный крик”.

https://www.facebook.com/igor.smelyansky/posts/10159610926218007

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. К 14 октября хотя бы одну прививку сделали 7,8 млн украинцев.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были непривиты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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